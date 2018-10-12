Канада введе нові мита на імпорт сталі

Канада не розраховує на те, що США незабаром скасують тарифи на експорт сталі та алюмінію.

Канада введе нові мита на низку категорій імпортованої сталі в розмірі 25% у разі перевищення "історичних норм" країною-імпортером.

Читайте такожКанада введе мита на американську продукцію

Про це повідомляє Reuters.

"Нові заходи буде вжито з 25 жовтня і буде спрямовано на стримування потенційного зростання імпорту від зарубіжних виробників сталі, які шукають нові ринки після підвищення відповідних тарифів з боку США", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що тарифи торкнуться семи категорій стали в разі різкого перевищення обсягів імпорту.

При цьому наголошується, що Канада не розраховує на те, що США незабаром скасують тарифи на експорт сталі та алюмінію.

Міністерство економіки Мексики вже висловило жаль у зв'язку з планами Канади і пообіцяло вжити відповідних заходів. Згідно із заявою Мехіко, це рішення завдасть шкоди мексиканського експорту таких видів продукції, як труби для буріння нафтових свердловин і гарячекатаний дріт.