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Канада введе нові мита на імпорт сталі

10:02, 12 жовтня 2018
Промисловість
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомляє Reuters.

"Нові заходи буде вжито з 25 жовтня і буде спрямовано на стримування потенційного зростання імпорту від зарубіжних виробників сталі, які шукають нові ринки після підвищення відповідних тарифів з боку США", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що тарифи торкнуться семи категорій стали в разі різкого перевищення обсягів імпорту.

При цьому наголошується, що Канада не розраховує на те, що США незабаром скасують тарифи на експорт сталі та алюмінію.

Міністерство економіки Мексики вже висловило жаль у зв'язку з планами Канади і пообіцяло вжити відповідних заходів. Згідно із заявою Мехіко, це рішення завдасть шкоди мексиканського експорту таких видів продукції, як труби для буріння нафтових свердловин і гарячекатаний дріт.

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Теги: #Канада#торгова війна#мита на сталь