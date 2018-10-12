Канада введе нові мита на імпорт сталі
Канада введе нові мита на низку категорій імпортованої сталі в розмірі 25% у разі перевищення "історичних норм" країною-імпортером.
Читайте такожКанада введе мита на американську продукцію
Про це повідомляє Reuters.
"Нові заходи буде вжито з 25 жовтня і буде спрямовано на стримування потенційного зростання імпорту від зарубіжних виробників сталі, які шукають нові ринки після підвищення відповідних тарифів з боку США", - йдеться в повідомленні.
Підкреслюється, що тарифи торкнуться семи категорій стали в разі різкого перевищення обсягів імпорту.
При цьому наголошується, що Канада не розраховує на те, що США незабаром скасують тарифи на експорт сталі та алюмінію.
Міністерство економіки Мексики вже висловило жаль у зв'язку з планами Канади і пообіцяло вжити відповідних заходів. Згідно із заявою Мехіко, це рішення завдасть шкоди мексиканського експорту таких видів продукції, як труби для буріння нафтових свердловин і гарячекатаний дріт.