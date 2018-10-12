В "Укроборонпромі" пояснили, чому підприємства концерну залишилися практично без прибутку

У підприємств не залишається грошей для оновлення виробничих потужностей, проведення дослідно-наукової діяльності та підвищення зарплат.

Існуючі правила ціноутворення на продукцію підприємств вітчизняної оборонної промисловості, яку закуповують за державним оборонним замовленням, фактично позбавляє виробників можливості отримувати прибуток від таких операцій.

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Як повідомила прес-служба державного концерну "Укроборонпром", про це йшлося на семінарі з розвитку оборонно-промислового комплексу України за участю представників НАТО.

За словами заступника гендиректора "Укроборонпрому" по виробництву Юрія Шутя, існуючі механізми ціноутворення є рудиментом часів СРСР та не відповідають умовам ринкової економіки, перешкоджаючи розвитку підприємств.

Приміром, ціни на озброєння, яке закуповується за державним оборонним замовленням (ГОЗ), визначаються у відповідності з методичними рекомендаціями, які формально встановлюють прибуток виробника в розмірі 20%, але тільки від виробничої собівартості без урахування операційних витрат підприємства.

"Такий підхід зменшує реальну прибуток заводів до 8%, але його "з'їдає" інфляція, яка також не передбачена рекомендаціями. Враховуючи, що договори укладаються на початку року, а термін їх виконання припадає на його кінець, інфляція, яка за офіційними даними становить 9% на рік, не дає можливості отримати прибуток взагалі", - сказано в повідомленні.

Крім того, методичні рекомендації не передбачають урахування в ціні таких складових, як вартість програмного забезпечення і конструкторських робіт, а також витрат на налагодження серійного виробництва, гарантійне обслуговування тощо.

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"Таким чином, у підприємств не залишається грошей, які потрібні для оновлення виробничих потужностей, проведення дослідно-наукової діяльності та підвищення заробітних плат. Тобто такий стан речей призводить до того, що підприємствам просто не вигідно працювати за ДОЗ", - йдеться в повідомленні.

Враховуючи необхідність реформувати механізми, "Укроборонпром" запропонував представникам Ради національної безпеки і оборони, Кабміну, Міноборони, міністерств і відомств створити міжвідомчу робочу групу для розробки рекомендацій щодо реформування механізму ціноутворення.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Кабінет міністрів схвалив державний оборонне замовлення на 2018-2020 роки, а в червні схвалив стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року, розроблену Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

У вересні держконцерн "Укроборонпром" розробив проект нової редакції закону України "Про державне оборонне замовлення".

Мінекономрозвитку планує змінити модель закупівлі за державним оборонним замовленням.