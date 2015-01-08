Промисловий сектор окупованого Севастополя впав на 80%

В окупованому Росією Севастополі за підсумками 2014 року скорочення промислового виробництва склало 80%.

Про це, як передають "Новини Криму", повідомив нелегітимний губернатор анексованого Севастополя Сергій Меняйло.

Він уточнив, що скорочення виробництва в сільському господарстві склало 50%, скорочення обсягу будівництва - 50%. «У добувній промисловості і розробленні кар'єрів спад до 86,5%», - додав Меняйло.

Читайте такожРинкова торгівля в окупованому Криму повністю паралізована За його словами, зниження економічних показників об'єктивно, однак «створені всі умови» для досягнення попередніх рівнів виробництва.

Він також повідомив, що цього року запланована реалізація декількох проектів у сфері капітального будівництва. Це - будівництво дитячої лікарні з перинатальним центром і установка газотурбінних електростанцій на десяти майданчиках.

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