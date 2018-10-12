США продовжили термін згортання бізнесу з підсанкційними компаніями Дерипаски

Мінфін США дав нову відстрочку для завершення операцій з компанією Русал і групою EN+, продовживши термін на місяць, до 12 грудня.

Мінфін США дав нову відстрочку для завершення операцій з алюмінієвою компанією Русал і групою EN+ Олега Дерипаски, які перебувають під санкціями, продовживши термін на місяць, до 12 грудня, випливає з повідомлення міністерства.

Читайте такожСША заарештували нерухомість російського олігарха Дерипаски - ЗМІ

Колишній термін, встановлений Вашингтоном для виходу з акцій і боргу Русалу та En+, а також дозвіл на ведення бізнесу з ними спливали 12 листопада. Востаннє США продовжили його з 23 жовтня, пише Рейтер.

Термін виходу інвесторів з акцій і боргових зобов'язань компанії ГАЗ залишений без змін - 23 жовтня 2018 року.

“En+ і Русал звернулися до уряду США з деталями істотних змін у корпоративному управлінні, які потенційно можуть призвести до значних змін у контролі (над компаніями). Щоб мати достатньо часу для вивчення, ми продовжуємо ліцензії до 12 грудня", - йдеться в повідомленні Мінфіну США.

США у квітні ввели санкції проти російського мільярдера Олега Дерипаски і його компаній, включаючи Русал, у яких він є найбільшим акціонером, у відповідь на те, що Вашингтон назвав "зловмисними діями" Росії.

Мільярдер і його компанії працюють над планом, який, як вони сподіваються, дозволить пом'якшити санкції. Дерипаска погодився знизити частку в En+, яка володіє 48,13 відсотками Русалу, нижче 50 відсотків, вийшов з їх рад директорів.