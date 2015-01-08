«Роснефть» через нестачу коштів заморожує ряд проектів

«Роснефть» повідомила уряд Мурманської області Російської Федерації про заморожування проектів на території регіону, передає «Газета.Ru» з посиланням на FlashNord.

Читайте також"Роснефть" через санкції таємно продала облігації на $11 млрдЯк наголошується, реалізація проектів припинена на п'ять-сім років.

«Пояснюють своє рішення нестабільним курсом долара, вартістю бареля нафти», - сказало джерело.

Читайте також«Роснефть» на тлі санкцій пересаджує топ-менеджерів зі службових на особисті авто Раніше глава Мінфіну Росії Антон Сілуанов заявив, що в ФНБ немає вільних грошей у тому обсязі, який запитує «Роснефть» на реалізацію своїх проектів.