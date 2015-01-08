«Роснефть» через нестачу коштів заморожує ряд проектів
16:44, 08 січня 2015Промисловість
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Пояснює своє рішення нестабільним курсом долара, вартістю бареля нафти.
REUTERS
«Роснефть» повідомила уряд Мурманської області Російської Федерації про заморожування проектів на території регіону, передає «Газета.Ru» з посиланням на FlashNord.
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«Пояснюють своє рішення нестабільним курсом долара, вартістю бареля нафти», - сказало джерело.
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