Через дворазове підвищення податків британська JKX зупиняє програму буріння в Україні

Британська нафтогазова компанія з активами в Україні JKX Oil & Gas зупиняє свою програму буріння свердловин на 2015 рік через дворазове підвищення податків та зобов'язання промислових споживачів газу купувати паливо у зимовий період виключно у НАК «Нафтогаз України», що значно звужує ринок для приватних гравців.

Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному на сайті Лондонської фондової біржі.

Як зазначає JKX, робота бурової установки Skytop уже припинена.

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У список, зокрема, включені азотні підприємства, яким наприкінці вересня уряд заборонив купувати газ українського видобутку або з українських газових сховищ.

Дані зобов'язання також поширюються на 11 теплогенеруючих та 5 енергогенеруючих компаній.

Крім цього, наприкінці грудня 2014 року Верховна Рада встановила на постійній основі ставку плати за користування надрами при видобутку природного газу для приватних компаній на рівні 55% замість 28%, що діяли до серпня 2014 року.

Довідка УНІАН. Компанія JKX Oil & Gas plc займається розвідкою, видобутком нафти і газу в Україні (основний бізнес), Грузії, Угорщині, Болгарії, Словаччині, США та Росії. JKX Oil & Gas входить у лістинг Лондонської фондової біржі.

В Україні JKX Oil & Gas через створену у 1994 році Poltava Petroleum Company (СП «Полтавська газонафтова компанія») розробляє Ново-Миколаївське родовище у Полтавській області загальною площею 271 кв. км, а також має дозвіл на розвідку Заплавського, Єлизаветівського та Червоноярского-Східного родовищ загальною площею 171,2 кв. км.