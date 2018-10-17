Держгеонадра здійснить геологічне вивчення 1000 км шельфу Чорного моря

Шельф Чорного моря на півдні України освоєний лише на 4%.

В межах Кілійсько-Зміїного виступу, в північно-західній частині шельфу Чорного моря, розпочала свою роботу експедиція з пошуку нафти та газу. Обсяг сейсморозвідувальних робіт з використанням високочастотної апаратури становитиме 1000 лінійних кілометрів. Роботи планується провести за 15 днів.

Про це повідомив т.в.о. голови Державної служби геології та надр України Олег Кирилюк, передає прес-служба відомства.

«Першочерговими для відпрацювання намічені профілі, які перетинають структури Медуза і Медуза південна, об’єкти передбачається підготувати до нафтогазопошукового буріння у поточному році. Морські роботи виконуватимуться цілодобово у безперервному режимі випромінювання і прийому – реєстрації сейсмічного сигналу на ходу судна. Сподіваємося, єдине наукове судно витримає таке випробування», — заявив очільник служби.

Олег Кирилюк також додав, що шельф Чорного моря на півдні України освоєний лише на 4%. При цьому вчені припускають, що запаси газу в цьому районі складають не менше 40 млрд куб. м на площі в 7 тис. кв. метрів.

Також раніше держменеджер заявляв, що Держгеонадра планує в жовтні-листопаді виставити на аукціон 2 офшорні ділянки. І, що найближчим часом підприємство “Причорномор ДРГП” планує провести комплекс геофізичних і геохімічних досліджень та підготовку до буріння перспективних об’єктів.

Нагадаємо, що науково-дослідне судно «ISKATEL» вдруге за цей рік вийшло в рейс для виконання морських геофізичних робіт в межах Кілійсько-Зміїного виступу, в північно-західний шельф Чорного моря.

Довідка. Науково-дослідне судно «ISKATEL» є спеціалізованим інструментом для виконання сейсморозвідувальних робіт. Як у відрізку середньочастотного випромінювання, так і з застосуванням технології високочастотного випромінювання. Низький рівень шуму двигунів дозволяє судну отримувати якісну та докладну геологічну інформацію.