Tesla купила землю в Шанхаї для будівництва першого заводу за межами США

Компанія планує побудувати свою першу закордонну гігафабрику.

Tesla Inc підписала з урядом Шанхаю угоду про купівлю земельної ділянки площею 860.000 квадратних метрів, де компанія планує побудувати свою першу закордонну гігафабрику, повідомила компанія в китайській соціальної мережі у середу.

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Tesla в липні уклала угоду з владою Шанхаю про будівництво першого заводу за межами США, що вдвічі збільшить обсяг виробництва компанії, пише Рейтер.

Компанія не повідомила ціну ділянки, проте Бюро планування та використання земельних ресурсів Шанхаю сказало в середу, що ділянка землі площею 864.885 квадратних метрів була продана на аукціоні за 973 мільйони юанів ($140,51 мільйона).