Шведська "дочка" російської компанії Rusal на межі закриття через санкції

Шведська «дочка» UC Rusal — Kubikenborg Aluminum AB — через загрозу вторинних санкцій опинилася на грані закриття, розповів посол Швеції в Росії Петер Еріксон.

Через ризик вторинних санкцій опинилося на межі закриття дочірнє підприємство UC Rusal у Швеції Kubikenborg Aluminum AB.

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Про це розповів посол Швеції в Росії Петер Еріксон, передає РБК.

«Якщо бути чесним і відвертим, то санкції США стосовно компанії UC Rusal Олега Дерипаски виявилися непередбачувані та їхні наслідки для шведських підприємств можуть бути значними. Kubikenborg Aluminum, «дочка» «Русала» у Швеції, перебуває на межі закриття через вторинні санкції», — розповів Еріксон.

За словами посла, проблеми шведського підприємства стали повною несподіванкою. «Це не було метою американської влади, але так вийшло, тому що економіка глобальна. І для нас, і для вас це було непередбачувано», — пояснив він.

В UC Rusal не стали коментувати слова посла Швеції.

За словами Еріксона, більшість шведських компаній почали працювати з Росією в 90-ті роки та відкривали свої представництва задовго до того, як були введені антиросійські санкції. «У нас немає відомостей, що якісь шведські виробники йдуть з російського ринку», — додав він.

Шведська компанія Kubikenborg Aluminium AB була заснована в 1942 році, проте в даний час працює як дочірнє підприємство US Rusal. Вироблений на заводі компанії алюміній використовується в автомобільній, будівельній та пакувальної промисловості. Компанія базується у шведському місті Сундсвалль.

Санкції проти Олега Дерипаски, UC Rusal та інших його компаній були введені Мінфіном США 6 квітня. У міністерстві пізніше зазначили, що обмеження можуть бути зняті зі структур російського підприємця, якщо той відмовиться від контролю над компаніями. У травні Дерипаска покинув раду директорів En+, найбільшого акціонера UC Rusal.

Неамериканські компанії та банки, які співпрацюють з фігурантами санкційного списку США, можуть потрапити під так звані вторинні санкції за «значні» угоди з компаніями зі списку Мінфіну. Їм можуть загрожувати штрафи та інші обмеження.