Підконтрольний терористам Алчевський меткомбінат отримав у листопаді 2014 року з бюджету майже 300 млн грн ПДВ

Про це УНІАН повідомило джерело в Держказначействі України.

«Алчевський меткомбінат в лідерах на відшкодування ПДВ - майже 300 млн грн за листопад», - зазначило джерело, уточнивши, що в жовтні Алчевський меткомбінат отримав 143 млн. грн ПДВ.

УНІАН надіслав запит голові фіскальної служби Ігорю Білоусу з проханням прокоментувати відшкодування ПДВ підприємству, що знаходиться на підконтрольній терористами території Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, Алчевськ знаходиться під контролем так званого "батальйону "Привид" терориста Олексія Мозгового.

Алчевський комбінат входить до складу корпорації ІСД. У грудні 2009 року ІСД продала 50% плюс дві акції своїх металургійних активів групі російських інвесторів.

Обсяг відшкодувань з державного бюджету одного з найбільш корумпованих і скандальних податків - ПДВ - українським підприємствам за 11 місяців 2014 року склав 42,1 млрд грн.

За словами глави ГФС Ігоря Білоуса, обсяг махінацій з платежами по ПДВ у 2013 році становив близько 70 млрд грн, які були фактично вкрадені з державного бюджету.

На початку грудня 2014 року Українська біржа затвердила лист очікування на виключення з індексного кошика індексу українських акцій UX акцій Єнакіївського металургійного заводу та Алчевського металургійного комбінату, оскільки вони перебувають безпосередньо в зоні АТО і виробнича діяльність яких через війну фактично припинена.