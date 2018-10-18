"Укрметалургпром" заявив про масове вивезення українського металобрухту в невизнане Придністров'я

За даними "Укрметалургпрому", в 2017 році з України було експортовано 486 тис. т металобрухту, з яких 270 тис. т або 56% потрапило на Молдавський МОЗ.

Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" попросило українську владу, правоохоронні органи і "Укрзалізницю" заборонити вивезення металобрухту до Придністров'я на Молдавський металургійний завод, який фактично контролюється проросійською владою Придністров'я, а також наближеним до Кремля олігархом Алішером Усмановим, щодо якого раніше РНБО запровадила санкції.

Про це йдеться у статті 112.ua. Повідомляється, що, за даними "Укрметаллургпрома", в 2017 році з України було експортовано 486 тис. т металобрухту, з яких 270 тис. т або 56% потрапило на Молдавський МЗ. "Зараз ситуація погіршується: так, за січень-квітень 2018-го 216 тис. т, які були експортовані з України, 135 тис. т або 63% опинилися на цьому придністровському підприємстві", - йдеться в листі об'єднання, яке металурги направили до центральних органів влади, правоохоронним органам і до "Укрзалізниці" з проханням в найкоротший термін вжити заходів по припиненню поставок.

При цьому в "Укрзалізниці" підтвердили факт, що відвантаження металобрухту в цьому напрямку тривають, оскільки "в даний момент відсутні обмеження на завантаження відповідної номенклатури вантажів на адресу Республіки Молдова, що не дає підстав не підтверджувати плани перевезень цього виду вантажу".

Зазначено, що за документами вантаж відправляється в Молдову, молдавському трейдеру Novastal Prim, а за фактом відправляється на ММЗ, пов'язаний з Алішером Усмановим, ж продукція заводу поставляється в РФ, що стратегічно небезпечно для України.

Так, "Укрметалургпром" попросив українську владу, правоохоронні органи і "Укрзалізницю" у найкоротший термін запровадити конвенцію на перевезення всіх вантажів на ММЗ (станція призначення Рибниця), а також передбачити та впровадити заходи проти порушників санкцій щодо ММЗ. "Враховуючи ризик порушення санкцій від 14 травня поточного року шляхом організації альтернативних схем поставок сировини з України на адресу ММЗ через сусідні станції/інших вантажоодержувачів, а також з урахуванням того факту, що ММЗ є єдиним метпредприятием Молдови і територіально розташований в ПМР, запровадити конвенцію на перевезення ключового металургійного сировини – ЕТСНВ: Лом чормет (316) – в адресу всіх одержувачів через найближчі до станції Рибник станції ЧФМ (ДП "залізниці Молдови"), зокрема: Ковбасна, Вэрэнкэу, Рибниця, Матеуць, Шолденешть, Кобильня", - йдеться в листі об'єднання.

Нагадаємо також, що Молдавський металургійний завод у Придністров'ї, куди постачають сировину, внесено до санкційного списку указом президента від 24 травня 2018 року.