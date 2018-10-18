Держава має виробити довгострокову стратегію для відродження суднобудування в Україні - експерт

На сьогодні головні проблеми розвитку суднобудівної галузі, як і в цілому промислового сектора, - наявність збройного конфлікту, економічний спад і відсутність уваги з боку держави.

Держава має виробити довгострокову стратегію для відродження суднобудування в Україні, як і для розвитку промислового сектора економіки в цілому, що передбачає сприяння і підтримку національного виробника, що випускає високорівневу продукцію, повноцінний запуск Експортно-кредитного агентства, яке забезпечить виробникам доступ до грошового ресурсу за адекватною вартістю, а також необхідна подальша лібералізація та спрощення митних та фіскальних режимів для підприємств суднобудівної галузі.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив генеральний директор Смарт Мэритайм Груп (SMG) Василь Федін.

За його словами, на сьогодні головні проблеми розвитку суднобудівної галузі, як і в цілому промислового сектора, - наявність збройного конфлікту, економічний спад і відсутність уваги з боку держави.

«Конфлікт відлякує іноземних замовників, які прагнуть уникати ризиків. Економічний спад унеможливлює залучення адекватного грошового ресурсу на внутрішньому ринку. І держава повинна виробити довгострокову стратегію щодо промислового сектора», - зазначив Федін.

Він також підкреслив, що ситуація в українському суднобудуванні в останнє десятиліття демонструє негативний тренд. Це обумовлено як негативною кон'юнктурою на світових ринках, так і рядом внутрішніх факторів.

«Суднобудівники в світі досі не можуть оговтатися від світової фінансової кризи. Якщо у 2008 році книга замовлень світового суднобудування становила 50% від загального дедвейту всіх суден, що експлуатуються в світі, то в 2014 році - лише 18%, а до 2017 року цей показник впав до 9%. У світовому суднобудуванні продовжує домінувати азіатський сегмент. На частку Китаю, Південної Кореї та Японії припадає 80% світових замовлень і тільки 20% - на інші країни, включаючи Україну», - розповів Федін.

Між тим, за його словами, за останній рік на ринках фіксується певне пожвавлення попиту. Насамперед, мова йде про європейському сегменті, де спостерігається зростання ринку річкових перевезень.

«Йде поступове відновлення зв'язків з нашими традиційними європейськими контрагентами. У 2018 році, входить в орбіту Смарт-Холдингу «Смарт Мэритайм Груп» залучила великий контракт на будівництво двох корпусів танкерів-хімовозів для голландської компанії VEKA Shipbuilding WT B. V. Сподіваємося, що даний контракт відновить інтерес європейського замовника до наших можливостей. При збереженні зовнішнього позитивного тренда і появі стійкого запиту з боку внутрішніх судновласників в найближчому часі можна буде говорити і про відновлення повнокомплектного суднобудування на українських верфях», - зазначив Федін.

Довідка УНІАН. Smart Maritime Group (SMG), є суднобудівним напрямком інвестиційно-промислової групи "Смарт-Холдинг", що об'єднує дві суднобудівні верфі - Миколаївську і Херсонську. У 2017 році SMG наростила обсяги судноремонту удвічі, порівняно з 2016 роком, - до 78 судів проти 46. Консолідована виручка підрозділів компанії від реалізації товарної продукції за підсумками 2017 року досягла 317 млн грн.