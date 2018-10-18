Держгеонадра планує у 2019 році щомісячно проводити аукціони

Підчас презентації інвестиційного дослідження «UA Ukraine: Natural Gas Production. Playbook 2018» т.в.о. Голови Державної служби геології та надр України Олег Кирилюк заявив, що до кінця поточного року проведе три аукціони з продажу спецдозволів на право користування нафтогазоносними надрами, а також повідомив, що в планах відомства на 2019 рік проводити аукціони кожен місяць.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби геології та надр України.

“У нас, незважаючи на те, що електронні торги не почали діяти, проводяться аукціони. Найближчий призначений на 25 жовтня, де будуть виставлені кілька вуглеводневих ділянок, на які в тому числі претендує “Укргазвидобування “, – сказав Кирилюк.

За його словами, такі ділянки в незначній кількості без електронних аукціонів будуть виставлятися 25 жовтня та 27 грудня 2018 року. Один – 9 серпня вже відбувся. На початок 2019 року вже заплановано провести два аукціони 30 січня і 12 лютого .

“Ми плануємо проводити аукціони щомісяця, на які будуть виставлятися до десяти лотів. На цих лотах будуть, як вуглеводневі ділянки, так і не вуглеводневі”, – сказав Кирилюк.

Нагадаємо, раніше О. Кирилюк заявляв, що через два-три роки Україна має можливість збільшити газовидобуток мінімум удвічі.

Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Керівник Служби – Олег Кирилюк (25 травня 2017 року призначено т.в.о. Голови Держгеонадр).