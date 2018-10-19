АМКУ дозволив Тігіпкові купити президентську "Кузню на Рибальському"

Група "ТАС" Тігіпко підтвердила інформацію щодо попередньої домовленості про покупку "Завод" Кузня на Рибальському".

Антимонопольний комітет надав дозвіл Сергію Тігіпку на придбання понад 50% акцій ПрАТ "Завод" Кузня на Рибальському".

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Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

"Надано дозвіл фізичній особі – громадянину України [опосередковано через компанію "Евінз Лімітед" (м. Нікосія, Кіпр)] на придбання акцій ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (м. Київ, Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться у повідомленні.

Заява Тігіпка надійшло в комітет 26 вересня цього року, після чого відомство почало аналіз.

Група "ТАС" Тігіпко підтвердила інформацію про досягнення попередньої домовленості про покупку "Завод" Кузня на Рибальському".

Вартість і строки завершення угоди не розголошуються.

Найбільший акціонер заводу "Кузня на Рибальському" - фонд "Прайм Ессетс Капітал" Петра Порошенка з пакетом 82,5% акцій. Ще 11,5% акцій підприємства належить фонду "ВІК" Ігоря Кононенко.