АМКУ дозволив Тігіпкові купити президентську "Кузню на Рибальському"
Антимонопольний комітет надав дозвіл Сергію Тігіпку на придбання понад 50% акцій ПрАТ "Завод" Кузня на Рибальському".
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Про це йдеться в повідомленні АМКУ.
"Надано дозвіл фізичній особі – громадянину України [опосередковано через компанію "Евінз Лімітед" (м. Нікосія, Кіпр)] на придбання акцій ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (м. Київ, Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться у повідомленні.
Заява Тігіпка надійшло в комітет 26 вересня цього року, після чого відомство почало аналіз.
Група "ТАС" Тігіпко підтвердила інформацію про досягнення попередньої домовленості про покупку "Завод" Кузня на Рибальському".
Вартість і строки завершення угоди не розголошуються.
Найбільший акціонер заводу "Кузня на Рибальському" - фонд "Прайм Ессетс Капітал" Петра Порошенка з пакетом 82,5% акцій. Ще 11,5% акцій підприємства належить фонду "ВІК" Ігоря Кононенко.