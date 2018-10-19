Китай попросив СОТ розібратися щодо спору з США про мита

Проведені раніше консультації з США не змогли вирішити хвилюючі Китай проблеми.

Китай звернувся до Всесвітньої торгової організації (СОТ) з проханням створити третейську групу, щоб визначити законність введення Сполученими Штатами додаткових мит на імпорт сталі та алюмінію.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство комерції КНР.

У повідомленні міністерства йдеться, що рішення США змінити тарифи на імпортну сталь і алюміній в березні цього року було актом протекціонізму, що серйозно підірвало правила міжнародної торгівлі.

Відомство підкреслює, що консультації з США в рамках механізму врегулювання суперечок СОТ не змогли вирішити хвилюючі Китай проблеми. Згідно процедурі вирішення спорів у СОТ, запит на установу третейської групи подається після стадії двосторонніх консультацій у тому випадку, якщо сторони не змогли досягти домовленостей без участі арбітрів. У зв'язку з цим Китай звернувся з проханням створити третейську групу.

Як повідомляв УНІАН, США 23 березня ввели додаткові 25%-ві мита на сталь і 10%-ві на алюміній. Вони стосуються імпорту всіх країн, за винятком Австралії та Аргентини.

Крім того, в СОТ ці мита зараз оскаржують Індія, ЄС, Канада, Мексика, Норвегія, Швейцарія та Туреччина.