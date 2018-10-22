Завищені тарифи на електроенергію вбивають українські підприємства – нардеп Шевченко

Політик зазначив, що чинна влада експортує електроенергію за кордон за значно нижчою ціною, ніж її змушені купувати українські підприємці.

Завищена вартість електроенергії для промисловості позбавляє українські підприємства можливостей модернізуватися та виплачувати гідну заробітну плату працівникам. Про це під час візиту на Запорізький завод феросплавів напередодні президентських праймеріз «Українського об’єднання патріотів» у Запоріжжі заявив народний депутат від УКРОПу Олександр Шевченко.

«Мені незрозуміла система взаємодії між чинною владою й промисловцями. Якби це підприємство могло закупати електроенергію за доступною ціною, то на заводі можна було б провести реконструкцію, а крім того, найняти більшу кількість працівників. І найголовніше – вони гарантовано отримували б високу заробітну плату, маючи гідний рівень життя у своїй країні», – наголосив Олександр Шевченко.

Водночас він зазначив, що чинна влада експортує електроенергію за кордон за значно нижчою ціною, ніж її змушені купувати українські підприємці. Зі свого боку, головний інженер Запорізького заводу феросплавів, депутат Запорізької міської ради від УКРОПу Сергій Балашов додав, що нині ЗЗФ є одним зі світових лідерів за обсягами виробництва й номенклатурою сплавів, що випускають на підприємстві. Втім, зависока вартість електроенергії призводить до поступового спаду виробництва. Більш того, новий ринок електроенергії спричинить її подорожчання ще щонайменше на 30%.

«Запорізький завод феросплавів споживає третину всієї електроенергії Запорізької області. Зараз нам важко приймати рішення щодо інвестицій. Ми спостерігаємо спад виробництва – мінус 17% порівняно з 2017 роком. До того ж фіксуємо сильний відплив робочої сили – це одна з найбільших проблем», – зауважив Сергій Балашов.

За словами голови УКРОПу в Запорізькій області Ярослава Гришина, через ситуацію з електроенергією десятки тисяч робочих місць у регіоні можуть потрапити під скорочення. У зв’язку з цим запорізькі укропівці ініціювали звернення до центральної влади із закликом повернути «Запоріжжяобленерго» 1 мільярд 200 мільйонів гривень, які заборгувало підприємство одіозного олігарха Дмитра Фірташа «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

«Запоріжці та всі українці не можуть сплачувати борги олігархів, від яких у небезпеці можуть опинитися великі підприємства та прості українські родини», – наголосив Ярослав Гришин.

Зазначимо, що 21 жовтня нардеп від УКРОПу Олександр Шевченко переміг на президентських праймеріз УКРОПу в Запорізькій області. За претендента проголосували 154 делегати загальних зборів Запорізької обласної організації партії.