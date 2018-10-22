Військові отримали партію відремонтованих РСЗВ "Ураган" (відео)

"Ураган" може вражати цілі на відстані до 35 кілометрів.

Збройним силам України передали партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню "Ураган".

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Про це повідомили в прес-службі ДК "Укроборонпром".

"ДП "Шепетівський ремонтний завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", завершило ремонт чергової партії 220-мм реактивних систем залпового вогню "Ураган". Бойові машини вже передані замовнику", – йдеться в повідомленні.

РСЗВ "Ураган" - одна з найдалекобійніших і потужних реактивних систем залпового вогню, що перебувають на озброєнні Збройних сил України. За 20 секунд "Ураган" може зробити повний залп з 16 реактивних снарядів, які можуть вражати цілі на відстані до 35 кілометрів.

"Ураган" використовується для знищення живої сили, неброньованої, легкоброньованої і броньованої техніки, підрозділів протиповітряної оборони і артилерії, командних пунктів, вузлів зв'язку та інших важливих об'єктів противника.

В "Укроборонпромі" додали, що зараз ДП "Шепетівський ремонтний завод" також веде науково-експериментальні роботи по заміні базового шасі РСЗВ "Ураган" на шасі вітчизняного виробництва та переоснащенню РСЗВ сучасною системою управління вогнем.

Довідка УНІАН. ДП "Шепетівський ремонтний завод" входить до складу державного концерну "Укроборонпром". Підприємство здійснює ремонт реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", 9П140 "Ураган", самохідних артилерійських установок 2С3М "Акація", 2С5 "Гіацинт", 2С19 "Мста-С", машин управління вогнем артилерії, артилерійських знарядь і мінометів, засобів управління військами, комплексів протитанкових керованих ракет, стрілецької зброї і бойових приладів.