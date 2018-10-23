Україна подала скаргу до СОТ на Вірменію та Киргизстан

Україна має намір оскаржити введені Вірменією та Киргизстаном антидемпінгові мита на певні типи українських сталевих труб.

Україна звернулася до Світової організації торгівлі (СОТ), щоб оскаржити введені Вірменією та Киргизстаном антидемпінгові мита на певні типи українських сталевих труб.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на документи СОТ.

"Україна заявила, що Вірменія та Киргизстан, які є членами Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), мали поетапно скасувати мита, які вище, ніж необхідно, помилкові та засновані на недосконалих постановах, процедурах і положеннях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна вже подала аналогічну скаргу до СОТ стосовно ще одного члена ЄАЕС – Казахстану. У держав, обвинувачених у порушенні правил СОТ, є 60 днів, щоб вирішити це питання, чи Україна може попросити організацію винести рішення.