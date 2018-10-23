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Україна подала скаргу до СОТ на Вірменію та Киргизстан

09:31, 23 жовтня 2018
Промисловість
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Ілюстрація REUTERS

Україна звернулася до Світової організації торгівлі (СОТ), щоб оскаржити введені Вірменією та Киргизстаном антидемпінгові мита на певні типи українських сталевих труб.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на документи СОТ.

"Україна заявила, що Вірменія та Киргизстан, які є членами Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), мали поетапно скасувати мита, які вище, ніж необхідно, помилкові та засновані на недосконалих постановах, процедурах і положеннях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна вже подала аналогічну скаргу до СОТ стосовно ще одного члена ЄАЕС – Казахстану. У держав, обвинувачених у порушенні правил СОТ, є 60 днів, щоб вирішити це питання, чи Україна може попросити організацію винести рішення.

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Теги: #Вірменія#Киргизстан#мита на сталь