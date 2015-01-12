Ціни на мідь впали до п'ятирічних мінімумів

Це відбулося вперше від жовтня 2009 р, передають Ведомости.

Societe Generale SA and Macquarie Group Ltd. прогнозували, що у 2015 році виробництво міді буде перевищувати її споживання. Згідно з розрахунками Societe Generale, надлишки міді складуть 380 000 т; на думку аналітиків Macquarie - 98 000 т.

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Тиск на метал чинить уповільнення темпів економічного зростання Китаю. У 2010 р. зростання ВВП КНР становило 10,4%, у 2011 р. - 9,3%, у 2012 і 2013 роках - 7,7%. Згідно із прогнозними розрахунками Народного банку Китаю у 2014 р. зростання ВВП країни склало 7,4%, прогноз на 2015 р. - 7,1%. На Китай припадає близько 45% світового споживання міді.

Раніше УНІАН повідомляв, що Китай купує один з найбільших у світі мідних рудників майже за $6 млрд.