"Нафтогаз" вирішив не підвищувати ціну на газ для промисловості

Максимальні та мінімальні ціни в листопаді залишаться на рівні жовтня.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з 1 листопада 2018 року залишила мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на рівні жовтня – 13439 гривень за тисячу кубометрів, говориться в повідомленні компанії.

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Максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 листопада також не змінилися і становлять 14586 гривень за тисячу кубометрів, що відповідає ціні жовтня.

Як зазначили в компанії, цінові пропозиції "Нафтогазу" диференційовані залежно від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед "Нафтогазом" або буде купувати не менше 50 тисяч кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна. У всіх інших випадках застосовується більш висока ціна.

Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Нацкомісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

Раніше, на жовтень у порівнянні з вереснем 2018 року "Нафтогаз" збільшив мінімальні ціни на газ для промспоживачів – до 13439 гривень з 12249,6 гривні за тисячу кубометрів і максимальні ціни - до 14586 гривень з 13338 гривень за тисячу кубометрів.