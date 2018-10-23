Суд зобов'язав ОПЗ виплатити "Укртрансгазу" 441 мільйон гривень боргу

Також суд відмовився задовольнити зустрічний позов ОПЗ до "Укртрансгазу" про визнання договору транспортування природного газу недійсним.

Господарський суд Одеської області зобов'язав найбільше хімічне підприємство України - Одеський припортовий завод (ОПЗ) виплатити 441 мільйон гривень оператору газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз" в якості заборгованості за балансування природного газу за червень 2016 року.

Читайте такожОдеський припортовий завод зупиняє роботу через припинення подачі газу

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укртрансгазу".

"Господарський суд Одеської області задовольнив позов "Укртрансгазу" про стягнення з ОПЗ заборгованості за балансування природного газу за червень 2016 року. Сума задоволених вимог становить 440,99 мільйона гривень. З них 434,041 мільйона гривень - безпосередня сума боргу, решта - штрафні санкції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суд відмовився задовольнити зустрічний позов ОПЗ до "Укртрансгазу" про визнання договору транспортування природного газу недійсним.

Також у повідомленні зазначено, що на даний момент ОПЗ є найбільшим боржником "Укртрансгазу" серед промислових підприємств України.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Господарський суд міста Києва задовольнив позов "Укртрансгазу" про стягнення з ТОВ "Всеукраїнська енергетична компанія" (ВЕК), який поставляв в 2018 році газ для ОПЗ за давальницькою схемою, заборгованості за надані послуги балансування та штрафних виплат у сукупному розмірі 403,6 мільйона гривень.

ОПЗ, після простою, що тривав з липня 2017 року, запустив наприкінці жовтня минулого року виробництво карбаміду і роботу терміналу з перевалки аміаку, але припинив функціонування в зв'язку з поломкою насоса 1 листопада 2017 року.

29 січня 2018 року перший заступник директора ОПЗ Микола Щурик заявив, що завод знайшов нового постачальника газу – приватну "Всеукраїнську енергетичну компанію" і запускає виробництво аміаку і карбаміду.

30 квітня керівництво заводу прийняло рішення про повну зупинку підприємства через повідомлення від "Укртрансгазу" про порушення ВЕК умов договору транспортування газу на ОПЗ і припинення подачі газу на завод.

Після тривалої зупинки ОПЗ працював у минулому році в період з березня по 10 липня. Це стало можливим завдяки укладенню угоди цього підприємства з приватними газотрейдерами – компаніями "ЕРУ Трейдинг" і ERU Management Services LLC, які погодилися поставляти газ на давальницьких умовах, тобто отримуючи натомість готову продукцію.

Коментуючи перехід до давальницькою схемою, голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив, що холдинг оскаржить таку угоду в суді, оскільки завод не погасив перед нафтогазовим холдингом борг в розмірі 1,5 мільярда гривень. Крім того, підприємство має близько 193 мільйонів доларів заборгованості за газ перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа.

У 2016 році 99,6-відсотковий пакет акцій Одеського припортового заводу виставлявся на продаж з початковою ціною в 13,175 мільярда гривень (близько 520 мільйонів доларів), однак запланований конкурс не відбувся через відсутність заявок інвесторів.

У Фонді держмайна повідомили, що початкова ціна об'єкта може знизитися до 150 мільйонів доларів для залучення більшого кола інвесторів. При цьому тодішній глава ФДМУ Ігор Білоус зазначав, що кінцева ціна підприємства може становити близько 400 мільйонів доларів.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за розміром виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції