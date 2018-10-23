Компанії, яку пов'язують з оточенням Порошенка, віддали велике родовище газу на Полтавщині
Окружний адміністративний суд Києва відхилив позов Генеральної прокуратури України про визнання незаконної видачі Державною службою геології та надр дозволу приватної компанії «Аркона Газ-Енергія», яку ЗМІ пов'язують з оточенням Порошенка, на видобуток нафти і газу на одному з найбільших родовищ Полтавській області без проведення конкурсу.
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Відповідне рішення суду від 17 жовтня опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.
Зокрема, Генпрокуратура наполягала на тому, що Держгеонадр порушила порядок процедури проведення апробації та затвердження оцінки розвіданих запасів, без аукціону видавши компанії «Аркона Газ-Енергія» спеціальний дозвіл на користування родовищем в Полтавській області. Зокрема, Генпрокуратура вказувала на те, що «Аркона Газ-Енергія» не отримала затверджений Державною комісією України протокол щодо запасів корисних копалин на родовищі.
В свою чергу суд встановив, що Держгеонадр видала дозвіл компанії відповідно до вимог чинного законодавства. Суд не виявив порушень у діях Держгеонадр, оскільки, на думку суду, протокол щодо запасів корисних копалин компанія може отримати вже після отримання спецдозволу.
Також суд не прийняв аргументи компанії «Укрнафта», яка раніше розробляла це родовище і виступила третьою стороною у спорі, про те, що дії Держгеонадр є антиконкурентними і порушують права «Укрнафти». Суд постановив, що дія спецдозволу «Укрнафти» на родовище вже закінчилася до моменту видачі документа компанії «Аркона Газ-Енергія».
Як повідомляв УНІАН, Держгеонадр в 2017 році без проведення конкурсу видала дозвіл на видобуток нафти і газу на одному з найбільших родовищ Полтавської області приватній компанії «Аркона Газ-Енергія». Журналісти "Радіо Свобода" під час розслідування з'ясували, що засновники компанії пов'язані з оточенням Порошенка. Зокрема, журналісти довели зв'язок власників "Аркона Газ-Енергія" з діючим членом Вищої ради правосуддя Олексієм Маловацьким, який до призначення був юристом партії "БПП" і пов'язаний з командою президента.
В середині травня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що протягом останніх чотирьох років Держгеонадр видала близько 700 спецдозволів на користування надрами, з яких тільки 43 - за результатами проведення аукціонів.
За словами Луценка, уряд зобов'язаний забезпечити стовідсотково відкриті конкурсні аукціони на будь-які природні ресурси.