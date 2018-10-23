Компанії, яку пов'язують з оточенням Порошенка, віддали велике родовище газу на Полтавщині

Суд відхилив позов Генпрокуратури про визнання незаконної видачі Держгеонадр ліцензії приватної компанії «Аркона Газ-Енергія».

Окружний адміністративний суд Києва відхилив позов Генеральної прокуратури України про визнання незаконної видачі Державною службою геології та надр дозволу приватної компанії «Аркона Газ-Енергія», яку ЗМІ пов'язують з оточенням Порошенка, на видобуток нафти і газу на одному з найбільших родовищ Полтавській області без проведення конкурсу.

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Відповідне рішення суду від 17 жовтня опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.

Зокрема, Генпрокуратура наполягала на тому, що Держгеонадр порушила порядок процедури проведення апробації та затвердження оцінки розвіданих запасів, без аукціону видавши компанії «Аркона Газ-Енергія» спеціальний дозвіл на користування родовищем в Полтавській області. Зокрема, Генпрокуратура вказувала на те, що «Аркона Газ-Енергія» не отримала затверджений Державною комісією України протокол щодо запасів корисних копалин на родовищі.

В свою чергу суд встановив, що Держгеонадр видала дозвіл компанії відповідно до вимог чинного законодавства. Суд не виявив порушень у діях Держгеонадр, оскільки, на думку суду, протокол щодо запасів корисних копалин компанія може отримати вже після отримання спецдозволу.

Також суд не прийняв аргументи компанії «Укрнафта», яка раніше розробляла це родовище і виступила третьою стороною у спорі, про те, що дії Держгеонадр є антиконкурентними і порушують права «Укрнафти». Суд постановив, що дія спецдозволу «Укрнафти» на родовище вже закінчилася до моменту видачі документа компанії «Аркона Газ-Енергія».

Як повідомляв УНІАН, Держгеонадр в 2017 році без проведення конкурсу видала дозвіл на видобуток нафти і газу на одному з найбільших родовищ Полтавської області приватній компанії «Аркона Газ-Енергія». Журналісти "Радіо Свобода" під час розслідування з'ясували, що засновники компанії пов'язані з оточенням Порошенка. Зокрема, журналісти довели зв'язок власників "Аркона Газ-Енергія" з діючим членом Вищої ради правосуддя Олексієм Маловацьким, який до призначення був юристом партії "БПП" і пов'язаний з командою президента.

В середині травня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що протягом останніх чотирьох років Держгеонадр видала близько 700 спецдозволів на користування надрами, з яких тільки 43 - за результатами проведення аукціонів.

За словами Луценка, уряд зобов'язаний забезпечити стовідсотково відкриті конкурсні аукціони на будь-які природні ресурси.