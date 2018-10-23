Спад промвиробництва в Україні прискорився до 1,3%

За інформацією Держстату, найбільше падіння в річному вираженні зафіксоване у виробництві електричного обладнання (23,5%), текстильному виробництві (11,1%), деревообробній промисловості (4,9%).

Спад промислового виробництва в Україні у вересні 2018 року в річному вираженні - порівняно з вереснем 2017 року - без урахування коригування на ефект календарних днів прискорився до 1,3% із 0,5% місяцем раніше.

Читайте також"Нафтогаз" вирішив не підвищувати ціну на газ для промисловості

Як свідчать дані на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням коригування на ефект календарних днів спад промвиробництва у вересні в річному вираженні прискорився до 0,7% із 0,5% місяцем раніше.

Порівняно з попереднім місяцем - серпнем 2018 року - промвиробництво у вересні без урахування коригування на ефект календарних днів зросло на 1,7%, з урахуванням коригування - на 0%.

За інформацією Держстату, найбільше падіння в річному вираженні зафіксовано у виробництві електричного обладнання (23,5%), текстильному виробництві (11,1%), деревообробній промисловості (4,9%).

Найбільше зростання в річному вираженні зафіксовано у видобутку кам'яного та бурого вугілля (13,2%), видобутку нафти та природного газу (6,4%), хімічній промисловості (6,1%).

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованих територій Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, промвиробництво в Україні в серпні впало на 0,5% у річному вираженні, після того як показник демонстрував зростання 7 місяців поспіль, із січня 2018 року.

У 2017 році в Україні зафіксовано спад промвиробництва на 0,1% після зростання на 2,8% у 2016 році.