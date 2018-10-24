Металургія та аграрії – основні експортні галузі, що забезпечують Україну валютною виручкою - дослідження

Від гірничо-металургійного комплексу в ТОП-10 найбільших холдингів увійшли три компанії, агропромислового - п'ять.

Згідно з рейтингом, опублікованим у виданні БізнесЦензор, основою економіки України є металургія, аграрна промисловість, енергетика і машинобудування.

При цьому, основними експортними галузями, які забезпечують Україну валютної виручки, що прямо впливає на втримання курсу гривні, є металургія та агро – промисловий комплекс.

Від гірничо-металургійного комплексу в ТОП-10 найбільших холдингів увійшли (в рейтинг видання – Ред.) три компанії, агропромислового - п'ять. Від енергетики і машинобудування - по одній компанії.

«Перше місце посів металургійний холдинг "Метінвест"... на третьому місці опинився гірничо-металургійний гігант "Арселор Міттал Кривий Ріг», повідомляє видання.

Серед аграрних компаній зазначено: "Кернел" - найбільший виробник олії у світі і "Нібулон" - класичний приклад сировинної компанії в Україні. Компанія інвестує в інфраструктуру для вивезення зернових на експорт.

«Сукупний дохід десяти холдингів по 2017 становив 660 млрд грн, або 22% від номінального валового внутрішнього продукту України. На цих підприємствах працює сотні тисяч українців», пише видання.

"Ми порівнювали доходи компаній за останні три роки. Майже у всіх вони виросли. І причина не тільки в девальвації гривні, але і в нарощуванні обсягів виробництва компаніями і відновлення економіки після кризи". - повідомляє БізнесЦензор.