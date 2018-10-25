Україна опустилася в рейтингу виробників сталі

Україна у вересні знизила виробництво сталі до 1,8 мільйона тонн, опустившись на 13-е місце в рейтингу світових виробників.

Україна за підсумками роботи металургійних підприємств у вересні 2018 року знизила виробництво сталі на 7,6% порівняно з аналогічним періодом 2017 року – до 1,8 мільйона тонн, опустившись з 12-го на 13-е місце в рейтингу 64 країн – основних світових виробників цієї продукції.

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Про це свідчать дані Всесвітньої асоціації виробників сталі (Worldsteel).

У вересні зафіксовано зниження виплавки сталі до вересня-2017 в половині країн першої десятки.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками вересня виглядає наступним чином: Китай (80,8 мільйона тонн, зростання на 7,5%), Індія (8,5 мільйона тонн, зростання на 2,1%), Японія (8,4 мільйона тонн, падіння на 2,4%), США (7,2 мільйона тонн, зростання на 9%), РФ (5,9 мільйона тонн, падіння на 1,3%), Південна Корея (5,8 мільйона тонн, падіння на 3,4%), Німеччина (3,7 мільйона тонн, зростання на 7,5%), Бразилія (3,0 мільйони тонн, зростання на 2,5%), Туреччина (2,8 мільйона тонн, падіння на 5,9%) та Італія (2,1 мільйона тонн, падіння на 0,8%).

Далі йдуть Іран (2 мільйона тонн, зростання на 4,3%), Тайвань (КНР, 1,9 мільйона тонн, зростання на 6,5%) і Україна (1,7 мільйона тонн, падіння на 7,6%).

Загалом у вересні 2018 року 64 країни виробили 151,7 мільйона тонн сталі, що на 4,4% вище вересня-2017.

За січень-вересень 2018 року до першої десятки увійшли: Китай (699,4 мільйона тонн, зростання на 6,1%), Індія (79,6 мільйона тонн, зростання також на 6,1%), Японія (78,6 мільйона тонн, зростання на 0,4%), США (64,1 мільйона тонн, зростання на 4,5%), РФ (54,2 мільйона тонн, зростання на 1,8%), Південна Корея (54,1 мільйона тонн, зростання на 2%), Німеччина (34,0 мільйона тонн, зростання на 3,5%), Туреччина (27,9 мільйона тонн, зростання на 0,9%), Бразилія (26,0 мільйона тонн, зростання на 2,5%) та Іран (18,5 мільйона тонн, зростання на 20%).

На 11-му місці – Італія (18,3 мільйона тонн, зростання на 2,9%), на 12-му – Тайвань (КНР, 17,3 мільйона тонн, зростання на 1,8%) і на 13-му – Україна (15,7 мільйона тонн, зростання на 0,8%).

За дев'ять місяців 2018 року 64 країни виробили 1,346 мільярда тонн сталі, що на 4,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.