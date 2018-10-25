ЗМІ розповіли про найбільших роботодавців гірничо-металургійного комплексу України

Перше місце посів "Метінвест", на другому – "Арселорміттал Кривий Ріг". Третє посів Дніпровський металургійний комбінат.

Журнал "Вісник. Рейтинг" за підтримки Державної фіскальної служби опублікував рейтинг роботодавців гірничо-металургійного комплексу України, в якому група "Метінвест" посіла перше місце. Згідно з даними рейтингу, "Метінвест" забезпечує роботою 64 786 осіб, що становить 34% усіх працівників галузі (у рейтингу не враховуються працівники спільних та іноземних підприємств "Метінвесту").

Про це повідомляє видання uaprom.info. Друге місце за кількістю працевлаштованих працівників серед металургійних компаній посідає "Арселор Міттал Кривий Ріг". Також до трійки найбільших роботодавців галузі увійшов Дніпровський металургійний комбінат.

Зазначається, що середня зарплата працівника "Метінвесту" становить 14 535 гривень, що перевищує середню по країні на 59%. У регіональному розрізі середня зарплата в Донецькій області перевищує середню по країні на 37% (13 384 гривні), у Дніпропетровській - на 63% (14 778) і Запорізькій - на 83% (16 285 гривень).

Нагадаємо, за даними Держслужби статистики, середньомісячний заробіток у промисловості становив 9 838 гривень. У той же час, в загальному середня зарплата в серпні в Україні становила майже на тисячу менше - 8 977 гривень.