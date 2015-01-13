ДТЕК Ахметова продовжує переоформляти активи на нідерландську «дочку»

Найбільший приватний енергохолдинг України ДТЕК, підконтрольний бізнесменові Рінату Ахметову, переоформив частину пакетів акцій «Київенерго» і «Дніпроенерго» на нідерландську «дочку» DTEK Energy BV.

Про це йдеться в повідомленнях ДТЕК в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Зокрема, пакет акцій кіпрської DTEK Holdings limited в «Київенерго» зменшився до 25% з 54,1%, водночас частка нідерландської DTEK Energy BV збільшилась до 29,1% з 0%. Також держкомпанія «НАК ЕКУ» передав 25% акцій «Київенерго» Фонду держмайна для подальшої приватизації.

Пакет акцій кіпрської DTEK Holdings limited в «Дніпроенерго» зменшився до 25% із 68,3%, водночас частка нідерландської DTEK Energy BV збільшилась до 43,8% з 0,5%. Також держкомпанія «НАК ЕКУ» передала 25% акцій «Дніпроенерго» Фонду держмайна для подальшої приватизації.

Як раніше повідомляв УНІАН, 12 січня 2015 року ДТЕК переоформив на свою нідерландську дочірню структуру частину пакетів акцій «Західенерго», «Донецькобленерго» і шахти «Комсомолець Донбасу».

Довідка УНІАН. У вугільний сегмент ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградугілля» (яке об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальних фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальних фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «ДТЕК Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕС-енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» і ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передачі і продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і поставляє теплову й електричну енергію в Києві.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Сістем Кепітал Менеджмент».