На підприємстві «Антонов» призначено нового гендиректора

Семенцова призначено наказом президента-генерального конструктора ДП "Антонов" Дмитра Ківи від 30 грудня 2014 року, опублікованим у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, Король обіймав посаду віце-президента-гендиректора заводу з 2010 року і був звільнений згідно з поданою ним заявою. На момент зняття з посади Король не володів акціями підприємства.

До призначення на посаду гендиректора підприємства Семенцов протягом останніх п'яти років займав посаду заступника гендиректора з комплектації ДП "Антонов".

Читайте також«Антонов» починає випробування нового транспортного літака Ан-178Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О. К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а у січні 2010 року ДП «АНТК ім. О. К. Антонова» було перейменовано в ДП «Антонов».

Серед розробок ДП «Антонов» - літаки Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.