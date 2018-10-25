На першому відкритому аукціоні Держгеонадр ціна окремих газових ділянок зросла на 430%

За результатами аукціону перемогу за спецдозвіл на Липовецьку площу отримала «Укргавидобування» за 15,1 млн грн.

25 жовтня 2018 року в приміщенні Держгеонадр України відбувся перший за два роки аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами з метою геологічного вивчення на нафтогазових ділянках.

Про це повідомив офіційний сайт Держгеонадр. До торгів було виставлено Черницьку (Стрийський р-н, Львівська обл.) та Липовецьку (Яворівький р-н, Львівська обл.) площі нафтогазових родовищ. Ще дві нафтогазових ділянки у Сумській та Львівській областях було знято з аукціону через відсутність заявок.

За результатами аукціону перемогу за спецдозвіл на Липовецьку площу отримала «Укргавидобування» за 15,1 млн грн. В ході аукціону, на котрому УГВ змагалась з представником ТОВ «Надра Енерджі», початкова ціна зросла у понад 4 рази з 3,5 млн грн.

Черницьку площу отримала ТОВ «Стрийнафтогаз» за 2,04 млн грн.

Читайте такожДержгеонадра планує у 2019 році щомісячно проводити аукціони

Нагадаємо, що пакет урядових рішень про старт відкритих електронних аукціонів за користування надрами було прийнято на засіданні Уряду України ще 26 липня цього року.

"Зараз ми приймаємо пакет дуже важливих рішень, які повністю руйнують корупцію в надрокористуванні в Україні. Я розумію, що цей крок буде оцінено в специфічних колах негативно і ми створюємо собі ще більше ворогів, але ми чесно вчиняємо по відношенню до України та українців", - заявив тоді прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

У свою чергу, тимчасовий виконувач обов'язків голови Державної cлужби геології і надр України (Держгеонадра) Олег Кирилюк повідомив, що пропонована система електронних аукціонів має ряд переваг над аукціонами, які проходять в Україні зараз.

"Насамперед, це публічність і відкритість, можливість відстежити всі етапи продажу дозволів, використання електронного майданчика і можливість участі в торгах з будь-якого місця, чесні і відкриті правила, формування справжньої, ринкової ціни, скорочення періоду проведення аукціонів і одне з найголовніших - відсутність контакту з чиновниками", - сказав він.

Кирилюк розповів, що для участі в аукціоні потенційному надрокористувачу необхідно авторизуватися на сайті електронних торгів, зареєструватися за кожним обраним лотом, зробити гарантований внесок, який становить 20% від початкової вартості лота.