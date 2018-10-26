На Луганщині 23 гірники шостий день страйкують під землею

За словами Всеволодського, шахтарі, які залишилися під землею, мають намір оголосити голодування.

Гірняки шахти імені Капустіна державного підприємства "Лисичанськвугілля" вже шостий день продовжують страйк під землею, вимагаючи погашення заборгованості із зарплати.

Про це повідомив на прес-конференції голова місцевої організації Незалежної профспілки гірників Лисичанська Едуард Всеволодський, передає Укрінформ.

"Станом на сьогодні 23 шахтарі знаходяться у шахті. На початку акції було 33 гірники, 10 з котрих піднялись за станом здоров'я", - повідомив він.

За словами Всеволодського, шахтарі, які залишилися під землею, мають намір оголосити голодування.

У свою чергу, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець зазначив, що в разі відсутності належної реакції шахтарі блокуватимуть західну частину державного кордону - у Волинській і Львівській областях, щоб привернути увагу до проблем у вугільній галузі України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України готує розпорядження, яким планує ввести надати чинності пріоритетному спалюванню на теплоелектростанціях українського вугілля, що дасть можливість знизити споживання імпортного антрациту та посилить енергетичну незалежність країни. На думку Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, пріоритет українського вугілля позитивно вплине на вітчизняну економіку.

На думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченко пріоритет вугілля газової групи дозволить підтримати вугільну галузь, а також позитивно вплине на торговельний баланс країни.