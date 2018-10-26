У мережі показали проект «танка XXI століття» з радянського минулого (фото)

Перспективний танк відрізнявся високим рівнем захисту екіпажу.

У Радянському Союзі в 1980-ті роки був створений проект «перспективного танка XXI століття». Ним став новий варіант «Об'єкта 490», що розроблявся під керівництвом Євгена Морозова, який обіймав тоді посаду заступника головного конструктора харківського ОКБ імені Морозова.

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Про це йдеться в статті на сайті btvt.info. Перспективний танк відрізнявся високим рівнем захисту екіпажу, силовою установкою з двох двигунів загальною потужністю до 2000 кінських сил і 4-гусеничною ходовою частиною, завдяки якій машина могла б продовжувати рух навіть при пошкодженні двох гусеничних рушіїв з протилежних сторін.

Основне озброєння фінального варіанту танка складалося з 152-міліметрової гармати з повністю автоматизованим боєкомплектом - з 32 унітарних пострілів. Додаткове озброєння включало в себе два кулемета по обидва боки кормової частини, а також 30-міліметровий автоматичний гранатомет на задній вежі.

Машина була умовно розчленована на п'ять ізольованих відсіків. У першому розміщувалося паливо, у другому — силова установка, в третьому — основне озброєння, в четвертому — автомат заряджання, в останньому — екіпаж. Передбачалося, що танкісти будуть перебувати в сидячому положенні. Їх відсік планували обладнати санвузлом, системами опалення та кондиціонування і міні-кухнею.