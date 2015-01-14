Одіозний суддя заборонив Мін'юсту притягати до відповідальності розпорядника майна «Сумихімпрому» Марченка

«Постановою про забезпечення адміністративного позову суддею Окружного адміністративного суду міста Києва Саніним Б.В. від 22.12.2014 у справі № 826/19814/14 задоволено клопотання позивача про забезпечення позову, а саме: призупинено дію наказу Міністерства юстиції України від 09.12.2014 № 2077/5 про припинення діяльності арбітражного керуючого Марченко Романа Вікторовича», - сказано в повідомленні прес-служби мін'юсту.

Крім того, суддя Санін заборонив Дисциплінарній комісії арбітражних керуючих (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) приймати будь-які рішення про накладення дисциплінарного стягнення на арбітражного керуючого Романа Марченка.

У зв'язку з цим Міністерство юстиції подало апеляцію на ухвалу судді Окружного адмінсуду Києва

«Міністерство юстиції України подало апеляційну скаргу на ухвалу судді Окружного адміністративного суду Києва Саніна Б.В. від 22.12.2014 у справі № 826/19814/14 про забезпечення адміністративного позову», - уточнила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Фонд держмайна звернувся до Генпрокуратури щодо виявлених фактів, які можуть свідчити про нанесення значного економічного збитку «Сумихімпрому».

Фонд також звернулася до Мін'юсту з проханням підготувати висновки про наявність ознак навмисного доведення до банкрутства та незаконних дій у процесі банкрутства «Сумихімпрому».

За інформацією заступника голови громадської організації «Контроль народного майна України» Олександра Щербаня, бізнесмени Дмитро Фірташ та екс-глава адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкін намагаються зберегти контроль над «Сумихімпромом» через підконтрольних їм менеджерів на підприємстві - керуючого санацією Ігоря Лазаковича та розпорядника майна Романа Марченка. З цією метою, як вважає Щербань, суддя Санін фактично втрутився в діяльність Мін'юсту, встановивши заборону залучати Марченка до відповідальності.

Крім того повідомлялося, що Головне управління юстиції в Києві за результатами проведеної перевірки встановило наявність численних порушень у діяльності Романа Марченка під час здійснення ним повноважень розпорядника майна «Сумихімпрому».

Органи прокуратури виявили факти продажу продукції «Сумихімпрому» за цінами нижче собівартості, а збиток, завданий підприємству подібними угодами, становить 135 млн грн, при цьому зазначені протиправні угоди не могли здійснюватися без відома розпорядника майна «Сумихімпрому».

Крім того, члени Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі звертали увагу на факти сприяння Романа Марченка в затягуванні підготовки плану санації підприємства, відсутність якого є юридичною підставою для ліквідації унікального титаново-хімічного виробництва.

Під час Революції Гідності суддя Окружного адміністративного суду Києва Богдан Санін своїм рішенням заборонив мітинги на Майдані Незалежності, Європейській площі, вулицях Банковій, Грушевського, Богомольця з 1 грудня 2013 року.

25 вересня 2014 року Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції прийшла висновку про порушення присяги суддею Саніним Б.В. при заборону масових акцій.

Довідка УНІАН. «Сумихімпром» - енергохімічний комплекс, що виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти та коагулянти. Майже 100% акцій «Сумихімпрому» знаходяться у власності держави. Останні 5 років підприємство працювало зі збитками. Зокрема, у 2013 році вони склали 200,6 млн грн, в 2012-м - 209,8 млн грн, в 2011-му - 2,6 млн грн, у 2010-му - 150,9 млн грн, у 2009-му - 313,5 млн грн.

24 жовтня 2011 року щодо «Сумихімпромому» було порушено провадження про банкрутство, а в жовтні 2012 року було введено процедуру санації підприємства.