Військові отримали перші БТР-4 з нової української бронесталі (фото)

За своїми характеристиками ця спецсталь відповідає найвищим світовим стандартам.

Державне підприємство «Харківське конструкторське бюро машинобудування імені Морозова», що входить до складу держконцерну «Укроборонпром», передало українській армії перші сім БТР-4, виготовлених із нової вітчизняної броні.

Читайте такожУ мережі показали проект «танка XXI століття» з радянського минулого (фото)

Про це повідомляє прес-служба держконцерну.

«За своїми характеристиками ця спецсталь відповідає найвищим світовим стандартам. Корпуси для БТР-4 виготовлено на Лозівському ковальсько-механічному заводі. На сьогодні у виробництві знаходяться близько 40 таких корпусів», - сказано в повідомленні.

В «Укроборонпромі» додали, що Лозівський ковальсько-механічний завод спільно з Харківським конструкторським бюро імені Морозова та науково-дослідним інститутом конструкційних матеріалів «Прометей» налагодили технологію виготовлення корпусів зі спецсталі марки «71».

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня «Укроборонпром» передав армії 16 танків Т-80 і Т-64, відновлених на держпідприємстві «Харківський бронетанковий завод», а також п'ять БТР-4 нового покоління, виготовлених на держпідприємстві «Харківське конструкторське бюро машинобудування імені Морозова».