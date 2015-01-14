Поставки вугілля українським коксохімічним заводам за рік скоротилися на чверть

Поставки українського вугілля на вітчизняні коксохімічні підприємства за звітний період склали 9 млн тонн - на 34% менше, ніж за 2013 рік.

У грудні цей показник становив 470 тис. тонн.

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Обсяг імпортних поставок вугілля для коксування за 2014 рік зменшився на 14% щодо 2013 року - до 9,8 млн тонн. У грудні поставлено 680 тис. тонн імпортного вугілля.

Залишки вугілля для коксування на складах українських КХЗ станом на 1 січня склали 350 тис. тонн.

Загальні поставки коксу на метпідприємства за 2014 рік скоротилися на 14% порівняно із 2013 роком - до 12,3 млн тонн. Обсяги українського коксу скоротилися на 20% - до 11 млн тонн, імпортного - зросли вдвічі - до 1,35 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році видобуток коксівного вугілля в Україні знизився до мінімуму за час незалежності.

Також повідомлялося, що поставки коксівного вугілля українським коксохімічним заводам у 2013 році скоротилися на 6% порівняно із 2012 роком - до 25 млн тонн. У тому числі скоротилися поставки українського вугілля для коксування на 10% - до 13,6 млн тонн, а імпорт залишився на рівні 2012 року і становив 11,4 млн тонн.

Поставки коксу українським металургійним підприємствам у 2013 році скоротилися на 3% порівняно із 2012 роком - до 14,3 млн тонн.

Зокрема, українські коксохімічні заводи у 2013 році скоротили поставки коксу металургам на 4% - до 13,6 млн тонн. Водночас імпорт коксу збільшився на 58,1% - до 680 тис. тонн.