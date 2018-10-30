Найбільше українське підприємство з випуску авіадвигунів скоротило прибуток у 5 разів

Компанія «Мотор Січ» в січні-вересні скоротила чистий прибуток до 543,3 млн грн.

Найбільше українське підприємство з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок «Мотор Січ» в січні-вересні 2018 року скоротило чистий прибуток у 4,78 раза порівняно з аналогічним періодом 2017 року – до 543,3 млн грн.

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Про це йдеться в квартальному звіті підприємства, опублікованому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, за звітний період «Мотор Січ» скоротила дохід від реалізації продукції на 13,2% - до 7,91 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Мотор Січ» в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшило чистий прибуток на 51,6% - до 3,1 млрд грн з 2,044 млрд грн.

Довідка УНІАН. Акціонерна компанія «Мотор Січ» є одним із найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу і енергетичне обладнання.