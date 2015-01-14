"Надра України" відсудила у компанії Ставицького усі частки у Сахалінському газовому родовищі

Національна акціонерна компанія «Надра України» через суди повернула у свою власність усі частки у Сахалінському газовому родовищі (Харківська обл.), які в період 2010-2013 років були неправомірно відчужені на користь компанії «Голден Деррік» (за інформацією ЗМІ, пов'язана з екс-міністром енергетики Едуардом Ставицьким, що перебуває в розшуку).

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Як повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів, у «Надра України» було три судові справи щодо повернення державних активів на цьому родовищі. Дві з них компанія виграла у грудні 2014 року, а третю - у січні цього року.

«14 січня Київський апеляційний господарський суд залишив без задоволення апеляційну скаргу компанії "Голден Деррік", тим самим фактично повернувши НАК "Надра України" 35-процентну частку у видобутку газу на Сахалінському родовищі», - сказано в повідомленні.

Причому у міністерстві зазначають, що відтепер у держвласність повернуті частки у видобутку газу на Сахалінському родовищі, які попередня влада продала фірмі «Голден Деррік», і дохід від видобутку газу на цьому родовищі знову буде йти державі.

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«Зараз відбувається кропітка робота наших юридичних служб - відстояти інтереси держави в судах і повернути у державну власність активи, виведені попередньою владою, анулювати ліцензії та спецдозволи, які були видані всупереч закону та інтересам держави. Попереду у нас ще не один суд, у тому числі і з компанії «Голден Деррік», - наводяться в повідомленні слова голови Мінекології Ігоря Шевченка.

У міністерстві нагадують, що у 2000 і 2003 роках НАК «Надра України» було укладено низку договорів про спільну діяльність на Сахалінському родовищі. У 2012-2013 роках колишнє керівництво НАК "Надра України" продало фірмі «Голден Деррік» свої частки відразу за трьома договорами. Причому за одним із договорів компанія повністю розрахувалася, що дозволило розірвати його і повернути активи державі. Відповідні рішення судів були прийняті 10 та 17 грудня 2014 і 14 січня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року голова правління держкомпанії «Надра України» Ярослав Климович заявив, що повернення всіх пайових участей у Сахалінському родовищі принесе компанії кілька мільйонів гривень додаткових доходів, які дозволять виплатити заборгованість із заробітної плати працівникам дочірніх підприємств компанії та покращити матеріально-технічний стан української геологорозвідувальної галузі в цілому.

Причому ще у березні 2014 року Генпрокуратура встановила, що у 2011-2012 роках Державна служба геології та надр без проведення аукціонів видала компанії «Голден Деррік» 48 спецдозволів на розробку нафтогазових родовищ у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях. Пізніше зазначені дозволи були анульовані.

6 листопада окружний адміністративний суд Києва задовольнив вимоги компанії «Голден Деррік» щодо поновлення дії 20 спецдозволів на розробку нафтогазових родовищ, які, на думку компанії, були анульовані незаконно.

17 листопада Держслужба геології подала апеляцію на це рішення.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

Колишній міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький оголошений у розшук у рамках розслідування діяльності скандального бізнесмена, голови холдингу ВЕТЕК Сергія Курченка.

У 2007-2010 роках Ставицький був головою компанії «Надра України», а потім два роки - керівником Державної геологічної служби.