Кабмін затвердив перелік ліцензій на експорт-імпорт

Кабінет міністрів України затвердив перелік експортно-імпортних операцій, здійснення яких потребує ліцензування в 2015 році, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно з рішенням уряду, в 2015 році ліцензуванню підлягають операції з експорту та імпорту озоноруйнуючих речовин і товарів, що містять такі матеріали, експорту та імпорту оптичного полікарбонату й обладнання для виробництва лазерних дисків.

Крім того, Кабмін встановив квоти на експорт та імпорт золота, срібла, газу, цинковмісних й мідевмісних шлаків, товарів із вмістом чорних і кольорових металів, а також антрациту. При цьому експорт товарів із вмістом чорних і кольорових металів ліцензіюватиметься лише по 15 товарним групам замість 29 груп, що передбачали ліцензування в 2014 році.

Читайте такожЄвропейська бізнес асоціація попереджає про загрозу зриву посівної кампанії в УкраїніПри цьому в 2015 році не передбачається ліцензування імпорту засобів захисту рослин, експорту та імпорту фарб і паперу з водяними знаками.

Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку розробило перелік операцій, що підлягають ліцензуванню в грудні 2014 року.