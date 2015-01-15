Компанія Фірташа намагається безкоштовно отримати «Сумихімпром» - екс-міністр

Про це під час онлайн-конференції заявив екс-міністр промислової політики України, член-кореспондент Національної академії наук Валерій Мазур.

«Сумихімпром» коштує від 1 до 1,5 млрд дол. Але мова сьогодні йде про те, що структури Group DF хочуть отримати його безкоштовно», - сказав Мазур.

За його словами, менеджмент компанії Group DF довів підприємство до банкрутства, наростивши його заборгованість до 1,4 млрд грн.

«З моменту приходу на «Сумихімпром» менеджмент Group DF почав купувати сировину для підприємства за ціною в два рази вище, ніж вона є на ринку, а готову продукцію продавати своїм же структурам нижче собівартості», - додав Мазур, уточнивши, що ця інформація підтверджена прокуратурою Сумської області, яка розслідує кримінальні справи проти деяких керівників «Сумихімпрому».

Крім того, екс-міністр повідомив, що Group DF зараз скупила всі кредити «Сумихімпрому» в банках через свою фірму «Промислові інвестиції».

Водночас, Мазур зазначив, що «Сумихімпром», за наявності досвідчених і зацікавлених у розвитку підприємства менеджерів, може за рік розрахуватися з усіма боргами. За його словами, обіг «Сумихімпрому» складає 300 млн дол. у рік, а підприємство не може бути збитковим, оскільки на його продукцію завжди є попит.

«Навіть сьогодні заборгованість в 1,4 млрд грн, накручена менеджерами Group DF за час керівництва підприємством «Сумихімпром», не є критичною. Його прибутковість - 60 млн дол. у рік. Грубо кажучи, за курсу 20 грн/дол. його чистий прибуток становить 1,2 млрд дол. Тобто трохи більше ніж за рік можна розрахуватися із заборгованістю і спокійно працювати», - зазначив Мазур.

При цьому він сказав, що не є противником приватизації цього підприємства за умови його продажу на відкритому аукціоні. Разом з тим Мазур висловив надію, що українська влада зацікавлена в отриманні повноцінного контролю над державним підприємством «Сумихімпром», яке виробляє добрива для вітчизняної аграрної галузі.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні Фонд держмайна звернувся до Генпрокуратури щодо виявлених фактів, які можуть свідчити про нанесення значного економічного збитку «Сумихімпрому».

Фонд також звернулася в Мін'юст з проханням підготувати висновки про наявність ознак навмисного доведення до банкрутства та незаконних дій у процесі банкрутства «Сумихімпрому».

За інформацією заступника голови громадської організації «Контроль народного майна України» Олександра Щербаня, бізнесмени Дмитро Фірташ та екс-глава адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкін намагаються зберегти контроль над «Сумихімпромом» через підконтрольних їм менеджерів на підприємстві - керуючого санацією Ігоря Лазаковича та розпорядника майна Романа Марченка.

Крім того повідомлялося, що Головне управління юстиції в Києві за результатами проведеної перевірки встановило наявність численних порушень в діяльності Романа Марченка під час здійснення ним повноважень розпорядника майна «Сумихімпрому».

Органи прокуратури виявили факти продажу продукції «Сумихімпрому» за цінами нижче собівартості, а збитки, завдані підприємству подібними угодами, становить 135 млн грн, при цьому зазначені протиправні угоди не могли здійснюватися без відома розпорядника майна «Сумихімпрому».

Крім того, члени Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі звертали увагу на факти сприяння Романа Марченка в затягуванні підготовки плану санації підприємства, відсутність якого є юридичною підставою для ліквідації унікального титаново-хімічного виробництва.

Довідка УНІАН. «Сумихімпром» - енергохімічний комплекс, що виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти та коагулянти. Майже 100% акцій «Сумихімпрому» знаходяться у власності держави. Останні 5 років підприємство працювало зі збитками. Зокрема, у 2013 році вони становили 200,6 млн грн, в 2012-м - 209,8 млн грн, в 2011-му - 2,6 млн грн, у 2010-му - 150,9 млн грн, у 2009-му - 313,5 млн грн.

24 жовтня 2011 року щодо «Сумихімпрому» було порушено провадження про банкрутство, а в жовтні 2012 року була введена процедура санації підприємства.