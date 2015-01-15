Мін'юст просять перевірити суддів, які забороняють притягувати до відповідальності менеджмент «Сумихімпрому»

Громадська робоча група з вирішення проблемних питань титанової галузі України направила заяву у Міністерство юстиції із проханням перевірити законність рішень суддів, які забороняють притягувати до відповідальності підконтрольний компанії Group DF Дмитра Фірташа менеджмент держпідприємства «Сумихімпром» через доведення підприємства до банкрутства.

Про це під час онлайн-конференції заявив екс-міністр промислової політики України, член Громадської групи Валерій Мазур.

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«Сьогодні (15 січня - УНІАН) направлено заяву у Міністерство юстиції, Вищу раду юстиції та Вищу раду суддів. Думаю, що щодо цих суддів буде прийняте рішення, щоб така ситуація не повторювалася», - сказав Мазур.

За його словами, прокуратура Сумської області виявила факти купівлі сировини для "Сумихімпрому" за ціною, що перевищує ринкову вдвічі, причому готова продукція продавалася компанії Group DF нижче собівартості.

Він розповів, що керуючий санацією «Сумихімпром» Ігор Лазакович та розпорядник майна «Сумихімпрому» Роман Марченко протягом тривалого часу ухиляється від надання у Мін'юст документів про договірні відносини «Сумихімпрому» із постачальниками сировини та покупцями продукції у 2009-2011 роках.

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«Банкрутство було здійснено навмисно... Ці особи намагаються приховати сліди своїх діянь на посаді керівників «Сумихімпрому», - уточнив екс-міністр.

Причому він наголосив, що прокуратура повинна найближчим часом закінчити розгляд щодо менеджменту «Сумихімпрому» і передати всі справи до суду.

«Потрібно довести до логічного завершення всі кримінальні справи. Якщо це буде доведено - покарати фігурантів і прибрати менеджмент Group DF із «Сумихімпрому», - резюмував Мазур.

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Як повідомляв УНІАН, суддя Окружного адміністративного суду Києва Богдан Санін, який своїм рішенням заборонив мітинги у центрі Києва під час Революції Гідності, призупинив дію наказу Мінюсту про відсторонення від посади арбітражного керуючого «Сумихімпромом» Романа Марченка.

Крім того, суддя Санін заборонив Дисциплінарній комісії арбітражних керуючих (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) приймати будь-які рішення про накладення дисциплінарного стягнення на арбітражного керуючого Марченко.

У зв'язку з цим Міністерство юстиції подало апеляцію на ухвалу судді Окружного адмінсуду Києва.

У вересні Фонд держмайна звернувся до Генпрокуратури щодо виявлених фактів, які можуть свідчити про завдання значного економічного збитку «Сумихімпрому».

Фонд також звернувся у Мін'юст із проханням підготувати висновки про наявність ознак навмисного доведення до банкрутства та незаконних дій у процесі банкрутства «Сумихімпрому».

За інформацією заступника голови громадської організації «Контроль народного майна України» Олександра Щербаня, бізнесмени Дмитро Фірташ та екс-голова адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкін намагаються зберегти контроль над «Сумихімпромом» через підконтрольних їм менеджерів на підприємстві - керуючого санацією Ігоря Лазаковича та розпорядника майна Романа Марченка. З цією метою, як вважає Щербань, суддя Санін фактично втрутився у діяльність Мін'юсту, встановивши заборону притягувати Марченка до відповідальності.

Крім того повідомлялося, що Головне управління юстиції у Києві за результатами проведеної перевірки встановило наявність численних порушень у діяльності Романа Марченка під час здійснення ним повноважень розпорядника майна «Сумихімпрому».

Органи прокуратури виявили факти продажу продукції «Сумихімпрому» за цінами нижче собівартості, а збитки, завдані підприємству такими угодами, становлять 135 млн грн, причому зазначені протиправні угоди не могли здійснюватися без відома розпорядника майна «Сумихімпрому».

Довідка УНІАН. «Сумихімпром» - енергохімічний комплекс, що виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти та коагулянти. Майже 100% акцій «Сумихімпрому» перебувають у власності держави. Останні 5 років підприємство працювало зі збитками. Зокрема, у 2013 році вони склали 200,6 млн грн, у 2012-м - 209,8 млн грн, у 2011-му - 2,6 млн грн, у 2010-му - 150,9 млн грн, у 2009-му - 313,5 млн грн.

24 жовтня 2011 року щодо «Сумихімпрому» було порушено провадження про банкрутство, а у жовтні 2012 року була розпочата процедура санації підприємства.