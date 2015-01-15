Рада скасувала ліцензування імпорту інгредієнтів для ліків

Як передає кореспондент УНІАН, «за» це рішення проголосували 247 народних депутатів із 305 зареєстрованих у сесійній залі.

Як сказав голова Комітету ВР з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк, даним законом скасовується подвійне ліцензування під час імпорту сировини для національних виробників лікарських засобів.

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Законом у статті 17 Закону «Про лікарські засоби» визначається, що на територію України можуть завозитися лікарські засоби, зареєстровані в Україні, за наявності сертифіката якості серії лікарського засобу, що видається виробником, та ліцензії на імпорт лікарських засобів (крім АФІ), що видається імпортеру (виробнику або особі, що представляє виробника лікарських засобів на території України), у порядку, встановленому законодавством. У чинній редакції норма про АФІ відсутня.

Крім того, у частині 2 статті 9 Закону «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» встановлюється, що господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів), а також охоронна діяльність підлягають ліцензуванню відповідно до цього закону з урахуванням особливостей, визначених законами України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про лікарські засоби» та «Про охоронну діяльність». На даний час норма про імпорт активних фармацевтичних інгредієнтів відсутня.

Також законом виключається пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування імпорту лікарських засобів та визначення терміну «активний фармацевтичний інгредієнт», відповідно до якого ліцензування господарської діяльності з імпорту активного фармацевтичного інгредієнта передбачалося ввести з 1 січня 2015 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що Рада дозволила безстрокове застосування ліків після перереєстрації.