Підсанкційний «Русал» Дерипаски перейде під російську юрисдикцію

Рада директорів Rusal вирішила перереєструвати компанію в Росії.

Рада директорів Rusal прийняла рішення перереєструвати компанію з острова Джерсі в Росію.

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Про це йдеться в заяві компанії на Гонконгській фондовій біржі, передає «Дождь».

У ній наголошується, що після детального обговорення рада директорів вирішила, що «це найкраще відповідає інтересам компанії та акціонерів». Тепер компанія повинна домовитися з владою Росії та фондовими біржами, змінити англійську назву на російську, і привести документи у відповідність з російським законодавством.

Крім того, рада директорів Rusal призначила гендиректором компанії Євгена Нікітіна. З 24 травня він обіймав посаду виконуючого обов'язки гендиректора.

2 листопада інша компанія російського бізнесмена Олега Дерипаски En+ відмовилася від переходу під юрисдикцію Кіпру. Таке рішення було прийнято відповідно до плану з виведення компанії з-під санкцій.

Нагадаємо, в квітні Дерипаска і підконтрольні йому компанії потрапили під санкції США, які забороняють американським фізичним та юридичним особам вести з ними справи. В кінці вересня Мінфін США продовжив до 12 листопада крайній термін, до якого американські інвестори повинні завершити транзакції з En+ і Rusal.

На початку червня «Комерсант» писав, що Rusal може перереєструвати компанію в Калінінградській області і Приморському краї.