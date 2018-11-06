В Укроборонпромі бачать перспективи для України через санкції США проти Росії

Вже завтра у столиці Індонезії стартує велика міжнародна виставка озброєнь, на якій Україна представить свою продукцію.

Санкції США стосовно покупців російського озброєння відкривають нові перспективи на ринку Південно-Східної Азії для українських виробників.

Як передає прес-служба держконцерну «Укроборонпром», про це напередодні виставки Indo Defence 2018 у столиці Індонезії Джакарті заявив гендиректор концерну Павло Букін.

«Індонезія є важливим партнером «Укроборонпрому». Є серйозні напрацювання в низці сфер, що мають потенціал успішних двосторонніх проектів. Наші перспективи в регіоні Південно-Східної Азії, зокрема в Індонезії, суттєво посилюються, з огляду на трансформацію цього ринку внаслідок чинника американських санкцій стосовно покупців російських озброєнь. Вони передбачені чинним законом США «Про протидію противникам США шляхом санкцій» (CAATSA)», - цитує Букіна прес-служба держконцерну.

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За його словами, зараз Україна здатна задовольнити попит країн регіону на постачання окремих видів озброєнь, а також на обслуговування, ремонт і модернізацію наявної військової техніки.

«Ми готові запропонувати друзям з Індонезії спільні проекти в авіаційній, бронетанковій, суднобудівній галузях, у сфері високоточних озброєнь. Наш оборонно-промисловий комплекс адаптований до ринку Індонезії та військових технологій, які там застосовуються. Саме тому «Укроборонпром» активно бере участь в авторитетній міжнародній виставці, де заплановані важливі двосторонні переговори», - цитує Букіна прес-служба держконцерну.

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Довідка УНІАН. Міжнародна виставка Indo Defence 2018 стартує в Джакарті 7 листопада. «Укроборонпром» планує представити на ній провідні розробки оборонних підприємств України. В ході виставки, яка триватиме до 10 листопада, українська делегація, яку очолює директор концерну Павло Букін, проведе низку зустрічей із потенційними замовниками українського озброєння та іноземними постачальниками сучасних передових технологій, особливо в галузі виробництва боєприпасів та електроніки.