Путін поскаржився на шантаж і санкції

За його словами, конкуренти на ринку озброєнь за допомогою шантажу і санкцій змушують відмовитися від продукції з Росії.

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що конкуренти на ринку озброєнь за допомогою шантажу і санкцій змушують відмовитися від продукції з РФ.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на засіданні комісії з питань військово-технічного співробітництва Росії з іноземними державами.

"Ми продовжимо уважно стежити за тенденціями світового ринку озброєнь, пропонувати нашим партнерам нові гнучкі, зручні форми співробітництва. Це тим більш важливо в нинішніх умовах, коли наші конкуренти вдаються часто до недобросовісних методів боротьби: намагаються тиснути, шантажувати покупців, у тому числі з використанням санкційних заходів політичного характеру, щоб нав'язати свою військову техніку, навіть якщо вона вище за ціною і поступається нашій техніці за якістю", - заявив Путін.

За його словами, останніми роками обсяг експортних поставок продукції військового призначення знаходиться на стабільно високому рівні і становить близько 15 млрд доларів.

Він заявив, що РФ "суворо дотримується міжнародних норм і принципів у цій сфері".

"Поставляємо озброєння і військову техніку виключно в інтересах національної безпеки, оборони та боротьби з тероризмом. У кожному конкретному випадку детально оцінюємо обстановку і прогнозуємо розвиток ситуації в тому чи іншому регіоні світу. При цьому двосторонні контракти, які укладаються, ніколи не спрямовані проти третіх країн, проти інтересів їхньої безпеки", - запевнив Путін.