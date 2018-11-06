Найбільшій газовидобувній компанії України продовжили ліцензії на 20 років
Державна служба геології та надр (Держгеонедр) продовжила 6 спеціальних дозволів на користування надрами для найбільшої державної компанії «Укргазвидобування» на 20 років. Про це йдеться в наказі Держгеонадр від 31 жовтня №410.
Читайте такожНайбільша українська компанія з видобутку газу побила 9-річний рекорд
Згідно з наказом, були продовжені спецдозволи на користування надрами Богородчанського родовища (північно-західний блок), Косівського і Яблунівського родовищ (усі Івано-Франківська область), Капітанівського, Лобачівського, Котляревського родовищ (всі Луганська область).
Як повідомляв УНІАН, раніше діяльність Держгеонадр різко критикували учасниками ринку у зв'язку із затримками з продовженням спецдозволів і відсутністю конкурсів з продажу ліцензій.
Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» – найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромислових управління «Шебелінкагазвидобування», «Полтавагазвидобування», «Харківгазвидобування» і «Львівгазвидобування». 100% акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України».
За підсумками 2017 року «Укргазвидобування» збільшила видобуток газу на 4,8% - до 15,25 млрд куб. м. В 2018 році компанія планує добути 16-16,5 млрд куб. м.
Концепція розвитку газодобувної галузі України до 2020 року передбачає збільшення видобутку всіх компаній до рівня 27,6 млрд куб. м газу в рік до 2020 року, з них 20,1 млрд куб. м повинна добувати держкомпанія «Укргазвидобування».