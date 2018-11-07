"Російська SpaceX" зіткнулася з російською бюрократією

Єдина приватна російська космічна компанія зіткнулася з небажанням "Роскосмосу" продавати свої ракети.

S7 Space (S7 Space transportation systems - Космічні транспортні системи), намагаючись реанімувати плавучий космодром "Морський старт", зіткнулася з бюрократією та незацікавленістю у партнерстві держпідприємств, які призвели до підвищення вартості пускових послуг компанії.

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Про це повідомив ТАСС з посиланням на заяву гендиректора S7 Space Сергія Сопова.

За його словами, "Роскосмос" проігнорував пропозицію компанії замовити у держкорпорації 50 ракет "Союз-5" з опціоном на ще 35 таких носіїв.

"Замовлення тверде, з авансом 10 відсотків. Але від "Роскосмосу" за минулий рік так і не було реакції, немов вони про таку пропозицію і не чули. Це можна було б назвати анекдотом, але така реальність. Ми готові були слова перевести в твердий контракт", - сказав глава компанії.

Гендиректор зазначив, що розмова йшла про суму в 2,5 мільярда доларів, які б спрямовувалися на інвестиції в проект "Союз-5".

Сопов розповів і про вибір двигуна для створюваної S7 Space ракети "Союз-7" з багаторазової першою ступінню.

"Самара" не готова передати нам двигун НК-33 і документацію по ньому для самостійного виробництва, а натомість пропонувала профінансувати відновлення серійного виробництва в Самарі і потім купувати ці двигуни", - зазначив гендиректор. За його словами, "доля цього двигуна дивовижна - його знищують самі творці", яких "питання не зацікавило". Замість модернізованих НК-33, які мала отримати перша ступінь "Союз-7", ракету оснастять багаторазовим двигуном на основі РД-171 від "Енергомаш".

Сопов також зазначив затримку з поставками комплектуючих для ракет "Зеніт-3SL", викликані неспішністю російської влади. "Контракт на виробництво був підписаний ще в минулому році, питання погоджено з усіма країнами - партнерами проекту, а з російської сторони питання тільки-тільки виходить на фінішну пряму", - пояснив глава S7 Space.

За його словами, компанія отримала "рішення комісії експортного контролю" і чекає "оформлення розпорядження уряду", текст якого узгоджено з "Роскосмосом". "Це компромісний варіант між тим, що ми б хотіли, і тим, що нам дають. Зрештою бюрократичні вимоги призведуть до подорожчання кожної нашої ракети приблизно на два мільйони доларів", - уточнив Сопов.

На даний час S7 Space є єдиною російською приватною компанією, що здійснює космічні пускові послуги. У розпорядженні компанії є два майданчики - "Морський старт" (Лонг-Біч, Каліфорнія, США) і "Наземний старт" (Байконур, Казахстан), призначені, відповідно, для запуску ракет "Зеніт-3SL" і "Зеніт-3SLБ". У перспективі з даних майданчиків планується запускати носії "Союз-7", створювані S7 Space на основі ракети "Союз-5", яка розробляється "Роскосмосом".