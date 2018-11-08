Прибуток найбільшого українського виробника цукру впав на 80%

Виторг холдингу за вказаний період скоротився на 27% - до 253,5 мільйонів євро.

Найбільший в Україні виробник цукру агрохолдинг «Астарта» в січні-вересні 2018 року скоротив чистий прибуток на 80% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 14,5 млн євро, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, виручка холдингу за вказаний період скоротилася на 27% - до 253,5 млн євро.

При цьому EBITDA (обсяг прибутку до сплати податків, витрат на амортизацію та відсотків по кредитах) «Астарти» за дев'ять місяців скоротився до 68 млн євро з 111,7 млн євро в січні-вересні 2017 року, а маржа EBITDA – до 20% з 32%.

Чистий борг холдингу до кінця вересня склав 191 млн євро проти 110,3 млн євро роком раніше.

У звіті про структуру виручки «Астарти» говориться, що за підсумками дев'яти місяців цього року 96,3 млн євро компанія отримала від реалізації цукру, що на 38% менше показника за аналогічний період минулого року. За звітний період заводи агрохолдингу виробили понад 230 тис. тонн цукру, з яких понад 113 тис. тонн було реалізовано за кордон.

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Продажу продуктів переробки сої в січні-вересні забезпечили «Астарті» 53,4 млн євро виручки, що на 8% менше показника минулого року. Зменшення доходу пов'язано з меншим об'ємом продажів в умовах низьких цін на соєву олію, зазначили в прес-службі. За дев'ять місяців компанія виробила близько 114 тис. тонн соєвого шроту та 29 тис. тонн олії.

Виручка компанії від реалізації молочної продукції за звітний період скоротилася на 6% - до 21,3 млн євро. Обсяг продажів молока компанією за 9 місяців 2018 року залишився на рівні минулого року і склав 79 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році агрохолдинг "Астарта" отримав 61,84 млн євро чистого прибутку, що на 25,2% менше, ніж в 2016 році.

«Астарта» - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, що спеціалізується на виробництві цукру, зернових і олійних культур, а також молока. Земельний банк компанії становить 285 тис. га, дійне стадо - 16,5 тис. голів. Холдингу належать 9 цукрових заводів.