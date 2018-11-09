УСПП закликає керівництво країни якомога швидше розробити і впровадити Національну стратегію розвитку промисловості

Також керівництву країни необхідно сконцентрувати сили на вирішенні таких проблем, як відсутність доступу підприємств до дешевих кредитних ресурсів, виїзд робочої сили за кордон та демографічна криза.

Президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій Кінах закликає керівництво країни якнайшвидше розробити і впровадити Національну стратегію розвитку промисловості для подолання кризових явищ в економіці країни.

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Про це він заявив в ході прес-конференції.

"Все ще не затверджена Стратегія розвитку промислового комплексу, терміни минули ще в минулому 2017 році. Досі не затверджена програмна стратегія розвитку "Укрзалізниці", програма оновлення рухомого складу... Відсутність програмного підходу створює величезний рівень нерозуміння не лише у населення, а і в інвесторів. Небажання інвестувати в Україну - один з основних негативних чинників", - сказав Кінах.

Він зазначив, що цьогоріч фактично припинив свою роботу Національний комітет з промислового розвитку, що свідчить про відсутність інтересу до розвитку промисловості з боку керівництва країни.

"У цьому році не було проведено жодного засідання Національного комітету з промислового розвитку, який очолює голова уряду і до якого увійшли всі найпрофесійніші, найдосвідченіші експерти України. Поточного року не розглянуто жодного серйозного питання. Це підтверджує відсутність в Україні такого пріоритету, як промислова політика, індустріальний та інноваційний розвиток", - сказав президент УСПП.

За його словами, за нинішніх темпів зростання економіки системна криза консервується, а за деякими напрямками лише поглиблюється, тому найближчим часом необхідно приймати заходи для стимулювання розвитку промисловості країни.

"Тільки через ефективну конкурентноздатну економіку можна і виконувати свої зобов'язання як держава, і забезпечувати внутрішні ресурси для розвитку", - переконаний Кінах.

Також він зазначив, що керівництву країни необхідно найближчим часом сконцентрувати свої сили на вирішенні таких проблем, як відсутність доступу підприємств до дешевих кредитних ресурсів, виїзд робочої сили за кордон та демографічна криза.

Як повідомляв УНІАН, Український союз промисловців і підприємців наприкінці минулого року представив програму "Платформа економічного патріотизму", яка є комплексом заходів щодо поліпшення податкової політики, запобігання монополізації та гарантування прав власності для досягнення економічного зростання на рівні 7-8% на рік.