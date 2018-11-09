Гройсман хоче навести порядок у вугільній галузі у 2019 році

Прем'єр нагадав, що в 2019 році на підтримку галузі планується скерувати 2,6 мільярда гривень з держбюджету.

Одним із завдань Кабінету міністрів України на 2019 рік є стабілізація ситуації у вугільній галузі.

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Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Завдання стоїть до кінця 2019 року стабілізувати ситуацію у вугільній галузі. В цьому році ми закриємо 500 мільйонів, в наступному - дамо 2,6 мільярда. Але я хочу, щоб вони були спрямовані на закладку нових лав, на модернізацію. Цих коштів достатньо, але я хочу, щоб їх не спустили одразу невідомо куди", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у державному бюджеті на 2019 рік планує направити на модернізацію державних шахт 2,3 мільярда гривень.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик вважає, що для виведення державних шахт із збитковості необхідно вкласти 2 мільярди гривень в їх модернізацію.

13 липня Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету України на 2018 рік, згідно з яким, на дотації державним вугільним шахтам буде додатково виділено 1,4 мільярда гривень.

Доповідаючи по законопроекту, народний депутат України Михайло Бондар (фракція "Народний фронт") повідомив, що спочатку документом пропонувалося виділити 2,8 мільярда гривень дотацій, але сума була зменшена в два рази.

Присутній в парламенті в ході обговорення законопроекту прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що ці кошти дозволять провести модернізацію держшахт і вивести галузь із боргів.