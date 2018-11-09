Турбіни Siemens стали причиною аварії в Криму - МінТОТ

За даними відомства, наслідки аварії на "Таврійській" (Симферпольськой) ТЕС вдалося зафіксувати з допомогою космічної фотозйомки.

Турбіни Siemens в черговий раз стали причиною аварії в Криму.

Про це повідомляє прес-служба міністерства з питань тимчасово окупованих територій.

За даними відомства, наслідки аварії на "Таврійській" (Симферпольській) ТЕС вдалося зафіксувати з допомогою космічної фотозйомки.

"3 листопада 2018 на даху головного корпусу "Таврійської" ТЕС виявлено аварійну ділянку з ознаками пошкодження покрівлі внаслідок термічного впливу", - зазначили в МінТОТ.

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За наявною у відомства інформації, на теплоелектростанції з встановленими газовими турбінами Siemens проводилися пусконалагоджувальні роботи, в результаті яких і могла статися аварія.

Як відомо, "Таврійська" ТЕС повинна працювати на природному газі. Місце для будівництва вибрано поряд з розподільною станцією "Сімферополь", призначеної для подачі електроенергії в напрямку південного берега Криму і Севастополя.

Під будівництво теплоелектростанції виділено 2 земельних ділянки загальною площею 61,6 га, а замовником будівництва ТЕС виступає міністерство енергетики РФ.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня 2017 року Росія поставила в анексований Крим для використання на споруджуваних електростанціях чотири турбіни, які за зовнішнім виглядом нагадують обладнання виробництва німецького концерну Siemens. У компанії заявили, що мають докази, що всі чотири турбіни, які поставлялися для здійснення проекту на півдні Росії, натомість незаконно потрапили в Крим.

8 вересня Арбітражний суд Москви повторно відмовив Siemens арешт і заборону встановлення турбін, поставлених Росією в анексований Крим.

Німецький концерн продав чотири газові турбіни "Технопромекспорт" в 2015 році. Обидві компанії стверджували, що це обладнання буде спрямовано на Таманський півострів, відокремлений від Криму Керченською протокою.