Опублікована статистика падіння металургії та хімічної промисловості на Донбасі

Про це повідомляють Новости Донбасса "з посиланням на департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації.

За цими даними, підприємствами Донецької області в 2014 році вироблено:

- чавуну - 10,1 млн. т, що на 21,8 % менше 2013 року,

- сталі - 9,6 млн. т, що на 25,5 % менше 2013 року,

- товарного прокату - 8,9 млн. т, що на 24,9 % менше 2013 року,

- труб сталевих - 317,2 тис. т, що на 11,2 % менше 2013 року,

- коксу - 6,5 млн. т, що на 30,0 % менше 2013 року,

- мінеральних добрив - 122,1 тис. т, що на 73,4 % менше 2013 року,

- аміаку - 133,2 тис. т, що на 83,5 % менше 2013 року,

- полістиролу - 0,9 тис. т, що на 94,3 % менше 2013 року,

- флюсів - 10,5 млн. т, що на 5,7 % менше 2013 року,

- вогнетривів - 162,1 тис. т, що на 11,1 % менше 2013 року.

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Донецький електрометалургійний завод знаходиться на консервації з 16 січня 2014 року.

7 січня в Маріуполі металургійними комбінатами імені Ілліча та «Азовсталь» спільно з співробітниками "Укрзалізниці" завершено будівництво резервного шляху між комбінатами і Маріупольським морським торговельним портом в об'їзд зруйнованого в результаті теракту залізничного мосту через річку Кальчик. Тепер комбінати можуть отримувати сировину і відвантажувати готову продукцію через морський порт.

Харцизький трубний завод працює в звичайному режимі.

11 і 12 січня Авдіївський коксохімічний завод знову зазнав артобстрілу. В результаті цього пошкоджено два високовольтних введення, що живлять Авдіївський коксохімічний завод, зруйновані під'їзні колії залізничної станції «Авдіївка», знеструмлена Донецька фільтрувальна станція. Пошкоджено обладнання цеху сіркоочищення №1 і заводський теплотраси і значно пошкоджені электрокабельные мережі підприємства.

В даний час в області працюють 5 коксохімічних заводів і коксохімічне виробництво ВАТ "Металургійний комбінат" Азовсталь".

З вогнетривких і флюсодобувних підприємств виробничу діяльність здійснюють Великоанадольський вогнетривкий комбінат, Красноармійський динасовий завод, Часівоярський вогнетривкий комбінат, Новотроїцьке рудоуправління, Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат,Комсомольське рудоуправління. Не працюють Пантелеймонівський і Красногорівський вогнетривкі заводи.